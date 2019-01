Vœux de Nouvel An de Marie Madeleine Dioubaté

Madame Marie Madeleine Dioubaté a souhaité ses vœux les meilleurs aux Guinéens non sans rappeler les difficultés auxquelles le pays a été confronté en 2018. Lisez plutôt…

Mes Chers Compatriotes, Chers amis de la Guinée, Chers partenaires au plan bilatéral et multilatéral, Au terme de cette année 2018, c’est avec beaucoup d’émotion que je m’adresse à vous pour célébrer le passage à la nouvelle année. C’est aussi une occasion pour moi de faire le bilan de l’année qui vient de s’écouler et de partager les espoirs et les craintes pour l’année qui s’annonce.

Copie iscours de voeux 2019