Vœux de nouvel an : diagnostic et grandes annonces de Aboubacar Sylla de l’UFC

Guinéennes, Guinéens,

Mes chers compatriotes,

Nous entamons une année cruciale et décisive, faite d’interrogations et d’espoirs, de préoccupations et d’attentes, face aux événements en cours dans notre pays, depuis le 05 septembre dernier.

A l’aube de cette annmedée naissante, à toutes les filles et à tous les fils de cette nation, depuis nos grandes villes jusque dans nos campagnes les plus reculées ainsi qu’à ceux de l’étranger, je formule les vœux ardents, que les champs fleurissent et que la moisson soit abondante tout au long de l’année pour revigorer nos corps, apaiser nos cœurs et extasier nos esprits.

Dans l’espoir de le retrouver parmi nous, j’ai une pensée pour le Président Alpha CONDE, sa famille et ses proches pour lesquels je formule mes vœux de longévité, de santé et de prospérité.

Guinéennes, Guinéens,

L’année qui s’achève a vu se mettre en place, à la faveur d’un processus mouvementé, le cadre de la IVème République avec la promesse d’une rupture profonde dans la gestion de la chose publique et un nouveau départ en vue de la réalisation d’objectifs majeurs de développement et de bien-être pour chacun et tous.

Les nombreux Guinéennes et Guinéens qui ont cru en ce projet de rupture se sont mobilisés, pendant plusieurs mois, envers et contre tout, à travers le pays et ailleurs dans d’autres régions du monde, pour exprimer librement leur vision de notre pays.

Alors que tout semblait mis en place pour que les fruits tiennent la promesse des fleurs, la vie des nations étant faite aussi d’aléas et d’impondérables, une nouvelle situation est intervenue pour modifier le cours de l’histoire.

Guinéennes, Guinéens,

Depuis le 05 septembre, nous écrivons, un chapitre nouveau dans l’histoire sociopolitique de notre grande nation, placée par les nouvelles autorités, au rendez-vous de la refondation de l’Etat et de l’Administration publique.

Face à l’optimisme volontariste des uns et au scepticisme prudent des autres vis-à-vis des événements en cours, pour ma part, je caresse l’espoir que le processus tienne véritablement toutes ses promesses, comble définitivement ses attentes et qu’à son terme, le navire Guinée aura vogué sereinement jusqu’aux horizons de la paix et de la quiétude sociale, l’unité et la concorde nationales, l’Etat de droit et la démocratie, le progrès et le bien-être pour tous, somme toute, les légitimes et dignes aspirations de nos compatriotes.

Alors que des voix s’élèvent de plus en plus pour interroger le processus en cours, son agenda et son contenu, en tirant les leçons du passé, je voudrais inviter l’ensemble des acteurs de la vie nationale à promouvoir les vertus du dialogue et de la confiance mutuelle et que le rassemblement soit le leitmotiv de l’action des uns et des autres.



Face à l’histoire et au peuple souverain, les gouvernants d’aujourd’hui ont la responsabilité de créer les conditions et modalités de la mise en place des fondamentaux d’un retour rapide à l’ordre constitutionnel, de bâtir des institutions fortes et crédibles, l’Etat de droit et la démocratie, de poursuite les efforts et objectifs de construction et de reconstruction de notre pays.

Pour ma part, en tout et envers et contre tout, mes convictions dans les vertus de la démocratie, de la république, de l’Etat de droit et de la bonne gouvernance demeurent toujours, fortes et ancrées. Aussi, je reste profondément convaincu que la tolérance et la pondération doivent être le substrat du débat national et le moteur du gouvernement du peuple.

Guinéennes, Guinéens,

Les consultations électorales annoncées pour conclure la période exceptionnelle et rétablir l’ordre constitutionnel devront constituer des opportunités de renforcement des acquis de la libre expression des opinions et de notre tissu démocratique en vue de garantir à tous et à chacun, le droit de choisir librement, son projet et son programme politique, ainsi que les dirigeants pour les mettre en œuvre.

Mu par trois décennies de pratiques démocratiques, le bulletin du citoyen doit désormais consacrer le choix objectif d’un projet par rapport à un autre et non celui de l’ethnie, de la région, de la confession ou encore du genre, qui constituent encore des travers qui gangrènent notre démocratie. La victoire électorale devra être la victoire de toute la Guinée, unie et forte de sa diversité sociologique.

A l’occasion de ces consultations à venir, l’Union des Forces du Changement (UFC) compétira pour défendre ses idéaux, sa vision de l’avenir de la Guinée et le devenir des Guinéens. Elle présentera des femmes et des hommes pour promouvoir des programmes à la hauteur des enjeux démocratiques, de développement, des programmes qui prennent en compte les préoccupations des citoyens.

Rendre possible le changement, rendre possible la Guinée de nos rêves en vue de transmettre à nos enfants et aux enfants de nos enfants, un véritable havre de paix et de prospérité pour tous, sera le leitmotiv de ces engagements politiques prochains.

Guinéennes, Guinéens,

Alors que la pandémie liée au nouveau coronavirus n’est pas encore éradiquée et que le variant Omicron sévit, je vous invite au respect strict des gestes barrières et à la vaccination en vue de nous protéger et de protéger nos proches des risques de cette maladie.

Guinéennes, Guinéens,

Mes chers compatriotes,

Face à la situation actuelle et aux enjeux et défis qui s’y attachent, nous sommes tous tant que nous sommes, convoqués par l’histoire et le présent à agir patriotiquement dans la mesure de nos moyens, en tout et pour tout, au meilleur devenir de notre grande nation.

Et lorsque les lumières des célébrations s’éclipseront et que se tairont les réjouissances, pensons à l’histoire et aux leçons qu’elle nous a transmises, pensons au présent et à ses défis, et face à l’avenir, travaillons, sans haine ni a priori, dans l’union et la solidarité, à l’avènement d’une nation rassemblée, digne et prospère.

Aboubacar SYLLA Président de l’UFC