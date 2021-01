Vœux de nouvel an : la CNSS s’engage à améliorer les conditions de travail de son personnel

Comme à l’accoutumée, les travailleurs de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ont présenté ce vendredi 15 janvier leurs vœux de nouvel an au directeur général Malick Sankhon. Une cérémonie axée sur la présentation du bilan 2020 et les recommandations dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail et de vie des employés de la CNSS.

Dans son allocution, le secrétaire général de la section syndicale de la CNSS, Amadou Yankress Keita a remercié le DG Malick Sankhon pour les réformes qu’il a eu à faire durant les années précédentes au sein de leur institution. « Au titre des actions menées et réalisées en faveur des travailleurs et travailleuses, nous pouvons citer entre autres : les campagnes de sensibilisation pour la protection des travailleurs et travailleuses et des assurés sociaux contre le Covid-19, la prise en charge du personnel en termes de maladie, de décès et autres, la formation du personnel, le perfectionnement ou le renforcement des capacités, la mondialisation des infrastructures médicales, la mise à la disposition du personnel des moyens de protection nécessaires contre la pandémie de Covid-19 », a-t-il indiqué.

Au titre de nos attentes, le syndicaliste a formulé cette demande au Directeur général : « nous vous demandons humblement des moyens de transport supplémentaires, compte tenu de l’effectif, de l’attention particulière que vous porterez sur le cas des contractuels, ceux de la section urgences qui sont parmi nous il y a de cela 6 ou 7 ans. Toute chose qui contribuerait à l’amélioration des conditions de vie et du travail. »

En réponse, le DG de la CNSS, Malick Sankhon, s’est réjoui de ce geste de ses collaborateurs à son endroit. Il a rappelé ceci :

« Face aux innombrables défis auxquels notre institution est confrontée, nous avons besoin d’un personnel doté de compétences, capable d’assurer une gestion efficace et efficiente des ressources…

C’est pourquoi tous les moyens sont réunis pour assurer la formation continue des agents et cadres dans les institutions spécialisées ou à travers les ateliers organisés en Guinée et à l’étranger. »

Plus loin, le patron de la CNSS a indiqué que l’année 2021 s’annonce avec beaucoup d’espoir pour la CNSS qui, depuis plus de 60 ans, est au service des assurés sociaux. Avant d’annoncer l’ouverture prochaine du Bloc de catherisme cardiaque qui permettra une meilleure prise en charge des AVC de type coronarien.

A préciser qu’au terme de cette cérémonie de présentation de vœux de nouvel an, des satisfécits ont été décernés à certains travailleurs de la CNSS en guise de reconnaissance et de remerciement.

Elisa Camara

