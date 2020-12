Vœux et félicitations du président de la FIFA au président Antonio Souaré (lettre)

A l’occasion du nouvel an 2021, le président de la FIFA Gianni Infantino a adressé ses meilleurs vœux et joyeuse année au président de la Fédération guinéenne de football Mamadou Antonio Souaré…

Meilleurs Vœux et Joyeuse Année 2021!





Cher Président, cher M. Souaré



Cette année, qui a présenté à nous tous de nombreux nouveaux défis, a démontré et mis en valeur l’unité et la solidarité exemplaires du monde du football, dont nous devrions tous être fiers et je ne peux que vous remercier pour votre grand travail et contribution en ces moments difficiles.



Nul doute, 2021 sera meilleure. Je suis convaincu qu’ensemble et unis, nous réussirons, dans votre pays, dans votre région et dans le monde, à surmonter cette situation sans précédent. Puissent les stades se remplir à nouveau, et le sport qui nous unit tous, le football, continuer à apporter joie, espoir, passion et émotion partout dans le monde.



Je vous souhaite, ainsi qu’à votre famille et vos proches, une année 2021 heureuse, prospère et pleine de santé, et je me réjouis de vous revoir très bientôt.