Vœux du nouvel an : les engagements du ministre Abdoulaye Magassouba pour le secteur minier en 2019

Dans son adresse de vœux du nouvel an, le Ministre des Mines et de la Géologie, Abdoulaye Magassouba, s’est engagé à faire de la nouvelle année qui s’annonce, celle de la consolidation des acquis de 2018, afin que l’exploitation minière soit davantage bénéfique pour les populations à la base.

Monsieur le Ministre a tout d’abord adressé ses meilleurs vœux du nouvel an ,à Son Excellence Monsieur le Président de la République, au Premier Ministre Chef du Gouvernement ,aux membres du Gouvernement ,aux institutions Républicaines ,au personnel de son Département, aux communautés des localités minières, aux sociétés minières installées en République de Guinée ou en phases d’installations ,aux partenaires techniques et financiers et à toutes les autres parties prenantes du secteur.

Il a signifié :« en plus des vœux de meilleure santé, de prospérité et de paix, nous, Ministère des Mines et de la Géologie, nous nous engageons à ce que l’année 2019, soit une année de consolidation des acquis, en termes de réformes engagées dans le secteur, depuis l’élection du Président Alpha Condé en 2010, mais aussi de poursuite, de nouveaux projets qui sont en cours de développement ».

IL a tenu à préciser qu’ « Au-delà de ces projets, le Ministère des Mines et de la Géologie, accorde une attention particulière, aux questions environnementales, sociales et économiques ». « Nous venons d’ouvrir la Bourse de Sous-traitance et de Partenariats, de lancer le Fonds de Développement Economique Local ».

S’agissant des projets: « Nous consacrerons 2019 à la mise en œuvre effective des actions concrètes pour pouvoir contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations à travers un meilleur impact économique du secteur minier, tout en maitrisant les impacts environnementaux et sociaux. Et, bien sûr, la poursuite du renforcement des services en charge du suivi des plans de gestion environnementale et sociale. La poursuite de la mise en place d’un contrôle plus strict au niveau des sociétés minières, mais aussi et surtout, l’assurance que les contributions des sociétés minières au Fonds de Développement Local, seront utilisées au bénéfice exclusif des populations à la base »

« Tout se fera conformément aux principes fondamentaux dictés par le Président de la République .les Projets de Fonds de Développement Local, se réaliseront au bénéfice exclusif des populations à la base La gestion de ces fonds, sera effectuée de façon rigoureuse et transparente et il y aura une prise en compte effective des préoccupations des femmes et des jeunes qui sont une priorité du mandat du Président Alpha Condé ».

Service Communication Ministère des Mines et de la Géologie