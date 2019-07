Voici la chanson de Kerfalla qui a fait vibrer Conté…

Pour reprendre un journaliste guinéen, « l’oiseau de Sankaran arrête de voler et de chanter ». Le chanteur Kerfalla Kanté s’est éteint la nuit dernière dans une clinique privée de Conakry des suites de maladie. Celui qui range ainsi définitivement son micro pour le repos éternel fut un artiste complet. Ses chansons ont fait danser les Guinéens. Son morceau ‘’mansa ba’’ qui parle des bonnes et utiles œuvres a fait vibrer le président guinéen Lansana Conté. Ce dernier, très marqué par le contenu du titre, a offert un véhicule RAV4 à l’artiste-compositeur en guise de soutien. C’était en octobre 1999.

Selon certaines indiscrétions, c’est la musique qui a le plus marqué le chef d’Etat guinéen d’alors au point de la recommander -à juste titre- à ses proches collaborateurs et amis.

« Lansana Conté aimait beaucoup le titre « mansa ba’’, on sentait cela en lui. Parfois, ça le plongeait dans une profonde émotion. Conté a écouté le morceau à la radio. C’était exactement le 2 octobre 1999 à la pose de la première pierre de la RTG Koloma. Jeannot Williams m’a appelé en personne pour demander à voir Kerfalla. C’était le président de la République qui voulait rencontrer l’artiste. On l’a cherché partout ce jour. On l’a trouvé en train de dormir chez lui à Coléah », confie un manager culturel, proche de Sankaran könö..



Noumoukè S.