Voici le nouveau visage de l’ex-résidence de Cellou Dalein : une belle œuvre !!

Sur les ruines de l’ex-résidence de Cellou Dalein Diallo à Dixinn Port, une belle œuvre a poussé. En moins cinq mois, l’Etat guinéen a honoré ses engagements en réalisant sur le terrain une imposante école moderne.

« Ouf, une oeuvre est née en Guinée ! Initiative présidentielle. Un bijou, une première en République de Guinée. Une œuvre extraordinaire magnifique plaisante. Du jamais vu dans la collection. En moins de 5 mois cette chose est sortie de la terre, incroyable mais vrai. Quand on veut, on peut. Il y a de la magie dans la transition, bravo au Colonnel, bravo au CNRD, bravo au gouvernement, bravo au peuple de Guinée. Les œuvres de l’homme parlent mieux que lui-même », a écrit le ministre de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation Guillaume Hawing.

Cette belle école sera inaugurée ce vendredi, 7 octobre.

Mediaguinee