Voiries en piteux état : ici, Kankan, 2è ville de Guinée

La Guinée est gravement malade de ses infrastructures routières. En cette saison de grandes pluies, certains axes routiers de la commune urbaine de Kankan, 2è ville du pays, deviennent de plus en plus impraticables. Les eaux stagnantes et boues géantes empêchent les détenteurs d’engins roulants de se déplacer librement.

C’est le cas par exemple du quartier Banankoroda où les routes dégradées alternent boue et poussière selon les saisons.

Aly Doumbouya, un citoyen dudit quartier explique leur calvaire : « nos difficultés sont énormes ici, avec la pluie, la boue nous fatigue beaucoup. Ce qui rend la circulation difficile, si c’est la saison sèche aussi, c’est la poussière qui nous gène, on est obligé de porter des bavettes pour ne pas tomber malade. Il y a trop de difficultés. »

Même réalité à la Briquetérie, un quartier périphérique de la ville, comme le témoigne Bakary Alama Condé : » Kankan est une ville qui a assez de problèmes. À chaque fois qu’il pleut fortement dans notre quartier, on n’enregistre que des inondations ».

Cette dégradation a un impact négatif sur la rentabilité des gérants des petits commerces situés aux abords des routes. D’où cette invite des citoyens à l’endroit des autorités : « S’ils disent aux citoyens de payer des taxes, ils doivent aussi faire face à leur problème, ils n’ont qu’à réparer ces ruelles même si ce n’est pas à 100%, mais pour un peu diminuer la souffrance de la population. Nous lançons un appel solennel à l’endroit des autorités communales, préfectorales et régionales de nous aider à préparer les routes du quartier. Nous lançons le même appel au ministre des Infrastructures. »

Critiqué par des citoyens dans sa gestion, nous avons tenté de joindre le maire Mory Kolofon Diakité pour avoir sa réaction mais sans succès.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan.