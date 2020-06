Vol à la mosquée de Dombi (Labé) : le voleur s’est camouflé après la prière de 20h

Dans la nuit de vendredi à samedi 27 juin 2020, plusieurs objets de valeur ont été volés dans la grande mosquée de Dombi quartier Daka 1 commune urbaine de Labé. Selon le premier imam de cette maison de Dieu, il s’agit de deux batteries solaires, d’un amplificateur, de la sonorisation et d’un groupe électrogène qui ont été emportés.

« Exactement dans la nuit de vendredi à samedi 27 juin, des inconnus sont venus voler des objets dans notre mosquée. Ils ont emporté les deux batteries de notre système de sécurité solaire, le groupe électrogène, l’amplificateur et la sonorisation. Nous avons constaté cela lors de la prière de 5 heures 30. Nous estimons que la personne s’est cachée à l’intérieur de la mosquée après la prière de 20h, et il a été enfermé à l’intérieur, puisque nous avons constaté qu’il est sorti par la porte d’entrée de l’imam les vendredis et qui ne se ferme pas à clé. C’est la première fois qu’on subit ce genre de vol dans notre mosquée », explique El Hadj Alpha Oumar.

Dans la foulée, l’imam ratib de cette grande mosquée a lancé un appel à l’endroit de tout le monde. Histoire de les aider à retrouver ces objets volés.

« Nous demandons à tous les citoyens, si toutefois une personne a vu ces objets cités sont en train d’être vendus par quelqu’un, de nous aider à maitre main sur lui. Par ailleurs, à partir d’aujourd’hui, nous allons veiller à la sécurité de la mosquée. Nous allons dorénavant fermer toutes les portes à clé », précise notre interlocuteur.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83