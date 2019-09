Volet minier de la visite présidentielle : Abdoulaye Magassouba a rencontré des responsables de la SFI à Washington

En marge de la visite de travail du Président de la République de Guinée, le Professeur Alpha Condé aux États-Unis d’Amérique, le Ministre des Mines et de la Géologie a, ce mercredi, rencontré les responsables de la SFI (Société Financière Internationale), du groupe de la Banque Mondiale, à Washington DC.

Les échanges ont porté essentiellement sur l’avancée des projets logés dans le portefeuille minier de la SFI en Guinée, notamment le projet d’extension de la CBG et le projet de GAC.

Abdoulaye Magassouba a sollicité l’appui de la SFI, pour la mise en œuvre du Plan de Développement Régional de Boké. Dans les prochaines semaines, une table ronde devrait, par ailleurs, être organisée autour de ce plan. Le Ministre des Mines et de la Géologie a aussi demandé le soutien de l’institution, pour faire de la ‘’Zone Economique Spéciale de Boké’’, une réalité. Les questions de protection de la biodiversité dans les zones impactées par l’activité minière étaient aussi à l’ordre du jour, notamment dans la région du Moyen-Bafing.

A rappeler que le Directeur Général de la SFI, Philip le Houerou, a effectué un séjour de travail du 19 au 21 mars 2019 .Lors de cette visite officielle en Guinée M Philip a eu des échanges fructueux avec le Ministre des Mines et de la Géologie ,le Directeur de la Bourse de sous-traitance et de Partenariats et quelques chefs d’entreprises locales pour parler du rôle de la Bourse de Sous-Traitance et de Partenariats dans la politique de promotion des PME et du contenu local dans le secteur minier. Le Directeur de la société financière internationale a aussi visité les travaux de l’extension de la CBG afin de constater de visu l’évolution de la mise en application de la politique du contenu local et du respect des normes sociales et environnementales, qui sont inscrits parmi les préoccupations de l’État à travers le code minier.

Laye Mamadi Condé