Vote de la loi de programmation militaire : le discours du ministre d’Etat à la Défense

A l’occasion du vote de la loi de programmation militaire (LPM) 2021-2026, le ministre d’Etat chargé des Affaires présidentielles, ministre de la défense nationale Dr Mohamed Diané a livré samedi son discours face aux députés. Intégralité…

Mesdames et Messieurs ;

C’est un honneur et un réel plaisir pour moi de me retrouver encore devant votre auguste Assemblée.

En effet, j’étais devant l’inter commission avant-hier pour échanger avec vous sur le projet de Loi de Programmation Militaire qui vous a été soumis par le Gouvernement.

Je n’ai pas été surpris par l’intérêt que ce projet de Loi a suscité auprès de l’ensemble des Députés.

Je me suis énormément réjoui des nombreuses questions qui ont été posées par les honorables Députés. Cet engouement exprime à nos yeux l’importance que les représentants du Peuple attachent à ce projet de Loi, traduisant on ne peut mieux, la reconnaissance du Peuple de Guinée à son Armée Nationale qui a toujours joué d’éminents rôles ayant contribué à l’émancipation socio-économique de notre pays.

Comme il faut le rappeler à chaque occasion, ce projet de Loi de Programmation Militaire doit permettre de couronner les énormes sacrifices que le Président de La République, Chef de l’Etat et Chef Suprême des Armées, Professeur Alpha CONDE, consent dans le cadre de la Réforme du Secteur de Sécurité depuis son avènement à la magistrature suprême.

– Monsieur le Président,

– Honorables députés ;

La Guinée n’est pas à l’abri des menaces sécuritaires qui secouent la sous-région, l’Afrique et le reste du Monde. L’adoption et la mise en œuvre de cette Loi permettront à notre Armée de renforcer ses capacités opérationnelles en vue de maintenir la sécurité et l’intégrité du territoire de notre Nation qui a toujours su préserver sa stabilité. Ce, en dépit de toutes les turbulences qui se produisent autour de nous.

Au moment où la Guinée amorce un nouveau tournant historique, il est encore plus important que notre outil de défense réponde aux aspirations définies par la Réforme du Secteur de Sécurité qui sont celles de devenir une Armée bien formée, bien équipée, bien entrainée et capable de faire face à ses missions.

Je suis certain que les réponses que j’ai données lors de mon dernier passage et celles qui ont été fournies par les services techniques de mon département, vous ont suffisamment édifiés et vous permettront d’apprécier en toute souveraineté.

Au nom du Chef suprême des armées, au nom des organismes de commandement de l’Armée et à mon nom personnel, je voudrais vous remercier, vous personnellement Monsieur le Président et à travers votre haute personnalité, l’ensemble des Députés, pour toute l’attention que vous avez bien voulu accorder à moi-même et à ma délégation.

Merci pour votre aimable attention…