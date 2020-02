Vote du 1er mars. ‘’Qu'on soit chrétien, musulman ou chef c'est quand Dieu veut... Les services de sécurité vont veiller’’ (préfet de Kindia)

Une réunion de concertation s’est tenue mardi, 25 février dans la salle de conférence du bloc administratif de la préfecture. Au cours de la rencontre, les questions liées aux élections législatives et au référendum constitutionnel ont été abordées.

Le préfet de Kindia, N’fansoumane Touré a sagement demandé aux citoyens de Kindia de ne pas aller semer des troubles le jour du vote.

Cette réunion a regroupé les autorités régionales et préfectorales sous l’égide de Madame la gouverneure. Après un échange à huis clos, le préfet de Kindia s’est longuement exprimé sur le double scrutin prévu le 1er mars prochain en demandant aux populations de Kindia de prôner la paix.

« Nous savons tous que Manga Kindy Camara et ses contemporains ont donné des sacrifices pour que kindia puisse être considéré comme une zone d’asile, une zone de paix, une zone où on peut se donner une certaine jouissance et une certaines croissance économiques . Ici, nous pensons qu’il y a la paix à Kindia. La politique a tout perturbé dans ces dernières années. Donc, inviter les uns et les autres à l’esprit patriotique , à l’esprit citoyen pour la paix en Guinée. Et quel que soit votre bord politique pour que les contradictions ne puissent pas aller dans le sens de bâtir des relations de méfiance, de répression des uns envers les autres . Nous tous, nous retenons par un decret de monsieur le président de la république, le Guinéen est appelé à voter le 1er mars prochain. Nous voudrions que ces scrutins se passent dans le calme », dit-il.

Poursuivant son intervention, le préfet de Kindia a également touché l’aspect sécuritaire lors du vote. Il a demandé à ceux qui ne veulent pas aller voter, de ne pas y aller.

« Nous voudrions dire à tout le monde que la meilleure sécurité c’est ce qu’on se donne soit même. Il faut que les Guinéens de Kindia apprennent à conserver les vertus de paix et agir conséquemment. Par exemple, dire vive la paix, n’est pas tout mais il faut l’incarner toi-même. Tu te donnes les vertus de paix . Tout ce qui reste clair dans ma grande conviction va se passer dans le calme. C’est vrai il y a des agissements, on entend parler . Mais nous voudrions nous adresser directement à tous ceux qui veulent être porteurs de frustration ou de certaines manifestations de se ressaisir. Nous sommes des croyants religieux. Qu’on soit chrétien, musulman ou chef c’est quand Dieu veut. Parce que, c’est lui qui connait la cession d’une partie de son pouvoir. C’est pour cela vous les hommes de médias vous avez un grand rôle à jouer pendant cette période pour pérenniser la paix dans le pays. Si ça tenait à une autorité administrative même une aiguille à Kindia ne va se casser à plus forte raison une moto brûlée ou bien des boutiques défoncées. Je ne sais encore que Dieu nous en garde. C’est le seul espoir que nous formulons aujourd’hui pour qu’on parte voter dans la paix. Mais ça peut se faire en démocratie. Certains ne veulent pas aller voter et que d’autres veulent y aller. Ceux qui ne veulent pas aller, on leur demande sagement de ne pas aller pour pagailler dans les lieux de vote, qu’on empêche les autres d’aller voter. Les dispositions seront prises pour ne pas que nous vivions des moments d’angoisse ici. Les services de securité vont être dans leur fonction régalienne pour toujours veiller à ce que l’ordre publique soit préservé », annonce-t-il.

Aboubacar Bountouraby Dramé, correspondant régional à Kindia

