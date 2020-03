Vote du 22 mars : déclaration du secrétaire général de l’ONU

Le Secrétaire général suit de près l’évolution de la situation en Guinée et a pris note de la décision du Président Alpha Condé d’organiser les élections législatives et le référendum constitutionnel le 22 mars.

Le Secrétaire général appelle l’ensemble des parties à assurer un processus pacifique et transparent. Il réitère son appel à un dialogue constructif entre le Gouvernement, l’opposition et la société civile afin de parvenir à un consensus par le biais d’un processus inclusif.

L’ONU est prête à soutenir ces efforts, notamment par l’intermédiaire du Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, M. Mohamed Ibn Chambas.

Stéphane Dujarric, Porte-parole du Secrétaire général

New York, le 20 mars 2020