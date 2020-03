Vote du 22 mars : Diakaria Koulibaly a voté à Mandiana

Sur place, le candidat uninominal du RPG Arc-en-ciel Diakaria Koulibaly, s’est acquitté de son devoir civique aux environs de 9 heures au bureau de vote Alpha Yaya Diallo, commune urbaine de Mandiana, située à plus de 700Km, à l’est de la Capitale Conakry.

Juste après avoir glissé ses bulletins dans les urnes, le candidat ministre Koulibaly a exprimé à la presse ses premières impressions. « L’engouement et la ferveur a prévalu ici à Mandiana. Depuis le début des opérations de vote, aucun incident n’a été signalé. Vous pouvez constater vous-mêmes dans les différents bureaux de vote. Surprenant d’ailleurs, la majorité des votants sont des jeunes. Ce qui est évidemment un signe très positif pour la démocratie à Mandiana. L’enjeu pour nous, c’est le taux de participation et nous espérons qu’il sera au tour de 95% et je vais gagner… », a déclaré le patron du département des Hydrocarbures.

Faut-il par ailleurs souligner que la circonscription de Mandiana compte 96 bureaux de vote avec près de 200 000 électeurs.

Les tout premiers résultats du double scrutin pourraient très probablement commencer à tomber à partir de ce mardi 23 mars, apprend-on.