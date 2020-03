Vote du 22 mars : la colère des citoyens empêchés de voter parce que ''retirés du fichier''

Nous sommes dimanche 22 mars 2020, jour tant attendu pour le double scrutin législatif et référendaire. Pendant que le peuple guinéen est appelé à élire ses représentants à l’assemblée nationale, ils sont plusieurs guinéens à se rendre aux urnes pour faire entendre leurs voix. Malheureusement certains d’entre ces citoyens n’ont pu accomplir leur devoir civique. C’est le cas de ce citoyen Dr Kabinet Camara, ancien chercheur que nous avons rencontré au quartier Bellevue Petit Foutah dans la commune de Dixinn.

Visiblement frustré, il dit n’avoir pas pu accomplir son devoir civique car son nom n’a pas été retrouvé sur la liste

« Je n’ai pas voté, je suis parti il n’y a pas mon nom sur la fiche. Pourtant le jour du recensement, j’ai pris mon ancienne carte pour aller voir le technicien si je peux me recenser, il me répond clairement que nous nos noms sont déjà dans la machine que ce n’est pas la peine de passer une nouvelle fois devant la machine pour me recenser. Aujourd’hui, je suis content d’aller voter, je vois que madame et moi n’avons pas nos noms sur la liste », dit-il, mécontent.

Pour motif, il lui a été dit qu’il avait été retiré de la liste des électeurs car son nom figurait parmi les 2.438.992 électeurs litigieux

« Je leur demande on me dit que je suis parmi les 2 millions et quelques qui ont été enlevés. Pourquoi ? Et pourtant je me suis présenté. Je ne suis pas content. J’ai ma carte d’électeur et tout. On dit que le bureau de vote du secteur Kalaya 1 est annulé. On dit nous faisons partie des plus de 2 millions qui ont été enlevés. Si le technicien était devant moi ici c’est la justice qui allait nous séparer. Parce qu’il m’a privé de mon droit de voter. Wallaye. Le chef de quartier même est présent, c’est lui qui m’a prié de sortir. Si je le voyais, en âme et conscience la justice allait nous séparer », a-t-il martelé.

Il y a dix jours, une mission d’experts de la CEDEAO venue évaluer le fichier électoral avait constaté plus de 2 millions d’électeurs litigieux sur les plus de 7.700.000 électeurs devant se rendre aux urnes.

Maciré Camara