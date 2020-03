Vote du 22 mars : le CNOSCG va observer le déroulement du double scrutin, ce dimanche

Le conseil national des organisations de la société guinéenne (CNOCSG) -la plus ancienne et la plus grande organisation de la société civile en Guinée- a assuré samedi qu’il va superviser les élections législatives et le référendum de ce dimanche, 22 mars sur toute l’étendue du territoire national. La seule nouveauté c’est qu’aucune délégation ne quittera Conakry pour l’intérieur du pays à cause du coronavirus. Chaque démembrement local va superviser sa localité et faire des remontées. Note circulaire…