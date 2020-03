Vote du 22 mars : le constat de notre reporter à Kindia

Les Guinéens continuent de voter. A Kindia, chef-lieu de la Guinée Maritime situé à 135 km de Conakry, ce double scrutin se tient malgré des contestations. Si le vote se déroule de façon normale dans certains quartiers, force est de reconnaître qu’il y a quelques irrégularités.

Généralement, c’est aux environs de 8 heures que le vote a démarré dans plusieurs bureaux de vote de la préfecture de Kindia. C’est le cas du bureau de vote de la Contournante 3 et celui de Hangar Mangoya, situés au quartier Thierno Djibya où des irrégularités ont été enregistrées lors des opérations de distribution des cartes d’électeurs.

Sur les lieux, l’engouement est inexistant, nous ne voyons que quelques dizaines de jeunes en face des urnes. Au quartier Tafory Almamya où une partie de la grande mosquée est transformée en bureau de vote pour 816 électeurs, l’engouement est électrique, les citoyens se bousculent, chacun veut en premier accomplir son droit civique. Certains citoyens évoquent l’inexistence des bulletins ‘’Non” aux premières heures. Une révélation balayée d’un revers de main par le président du bureau.

A Condetta 3 où il existe 5 bureaux de vote, 4 représentants de l’opposition au niveau du Hangar Mosquée centre 2 parlent de leur exclusion auprès du processus. “Nous sommes assis loin parce que le président nous a dit qu’il n’y a pas de place auprès d’eux. On pense que c’est une façon de nous exclure pour ne pas bien observer’’, dit-elle.

Au quartier Wondy considéré le fief de l’opposition, la mobilisation est presque inexistante, certains jeunes ont été molestés par les services de sécurité. C’est le cas Ben Tidjane citoyen au quartier Banlieue.

‘’Moi, je ne suis pas de ce quartier, c’est ma mère qui est malade et habite ici. Dès que je suis venu, un officier béré rouge m’a dit qu’il n’y a pas de route. J’ai dit ok et j’ai voulu dévier. C’est ainsi que l’officier en question est venu me terrasser. Mais heureusement, je ne suis pas tombé. Il m’a pris au cou et en me faisant monté dans le véhicule, un autre m’a giflé avant de m’embarquer. Après des interrogations, ils m’ont libéré’’, explique-t-il.

Du côté de Sambaya réputé par les mouvements de protestation contre ce double scrutin, l’engouement n’est pas perceptible aux différents bureaux de vote. Peu de citoyens sont présents pour voter.

Le seul incident pour le moment a été enregistré au quartier Filigbé où deux bureaux sur 7 ont été saccagés par des jeunes non identifiés. Ils se sont servis des pierres et une plante sauvage”Baagui” qui irrite et démange pour disperser les membres des différents bureau, avant d’emporter certains matériels.

A leur arrivé sur les lieux, les services de sécurité ont arrêté pour le moment trois personnes. Ils sont au total 185 469 d’électeurs inscrits pour 621 bureaux de vote dans la préfecture de Kindia.

A noter également l’inexistence de kits sanitaires dans les différents bureaux de vote.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10