Vote du 22 mars : le FNDC parle de plusieurs morts par “balles”

DÉCLARATION- Le Front national pour la défense de la constitution (FNDC), dans une déclaration envoyée aux médias, dit regretter la mort d’au moins 10 personnes dans les violences qui ont émaillé le double scrutin législatif et référendaire de ce dimanche, 22 mars en Guinée.

“Fidèle à sa Constitution qui lui prescrit en son article 21 la résistance à l’oppression, il [le people de Guinée] s’est levé avec courage pour dire non, et mille fois non plutôt qu’une, à cette forfaiture. Il a bravé les balles des forces de l’ordre qui ont arrêté massivement, tiré aveuglément, molesté cruellement, tuant au moins 10 personnes et blessant par balles plusieurs dizaines. Ces crimes et exactions ont été perpétrés par des unités d’élite de l’Armée guinéenne à savoir le Bataillon Spécial de la Présidence (BSP), le Bataillon Autonome des Troupes Aéroportées (BATA) et les Forces Spéciales Guinéennes (FS)”, dit le FNDC dans son communiqué.