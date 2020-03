Vote du 22 mars : le RPG remercie la Cedeao, l'UA et met en garde ''les fauteurs de trouble'' (déclaration)

Dans une déclaration dans la matinée de ce vendredi, 20 mars lue par Domani Doré, le directoire national de campagne du RPG Arc-en-ciel (parti au pouvoir), a remercié l’ensemble des partenaires de la Guinée y compris la CEDEAO et l’Union Africaine pour leur contribution notable à la qualification de notre processus électoral. Ce, à 48 heures de la tenue du double scrutin législatif et référendaire.

Plus loin, le parti a mis en garde les fauteurs de trouble contre ‘’toute tentative d’actes subversifs sur n’importe quel périmètre du territoire national’’. Lisez !

DÉCLARATION DU DIRECTOIRE NATIONAL DE CAMPAGNE

Le Directoire national de campagne du RPG Arc –en – ciel se réjouit du déroulement pacifique et civilisé de la campagne du double scrutin, législatif et référendaire sur l’ensemble du territoire national.

De ce fait, le Directoire national de campagne du RPG Arc –en-ciel, au nom de la Direction nationale du Parti et de la CODENOC, félicite le peuple de Guinée pour la manifestation de sa haute maturité politique à travers cette campagne apaisée.

Aussi, nous exprimons notre satisfaction au regard de l’engouement des citoyens à aller voter le jour du scrutin dans la paix. En tout cas, vu le taux de retrait des cartes d’électeurs dans la zone spéciale de Conakry et sur l’ensemble du territoire national, nous osons croire que les Guinéens sont mobilisés et déterminés comme ils l’ont fait lors du vote historique du 28 septembre 1958, à s’assumer.

Ainsi, une fois encore, le RPG Arc -en -ciel et la CODENOC invitent nos compatriotes où qu’ils soient, à aller voter massivement en faveur de la 4ème République et de choisir leurs Représentants à l’Assemblée Nationale, le dimanche 22 mars 2020.

Cependant, avec le retrait des 2.438.992 électeurs dans le fichier électoral, il se peut que certains militants du parti soient concernés. Au cas où, le jour du vote, un militant découvre qu’il n’a pas son nom sur la liste des votants, nous l’invitons à rentrer calmement à la maison en attendant la régularisation prochaine de sa situation.

Toutefois, nous mettons en garde les fauteurs de trouble contre toute tentative d’actes subversifs sur n’importe quel périmètre du territoire national.

A cet égard, nous prenons à témoin la communauté internationale, des propos séditieux et de désobéissance civile prônés par certains acteurs politiques réunis au sein du FNDC qui se sont retirés du processus d’encadrement juridique des activités politiques en République de Guinée.

Nous notons que ces acteurs se sont engagés ouvertement à non seulement s’auto-exclure du processus électoral, mais aussi et surtout à empêcher, par la violence, la tenue de ces élections que le peuple de Guinée appelle de tous ses vœux, depuis bien longtemps.

Nous faisons observer à l’opinion internationale qui apprend à travers la presse et certains hommes politiques que ces élections ne sont pas inclusives, qu’elles les sont bel et bien.

A titre illustratif, sur les 30 partis politiques en lice, 13 sont de l’opposition et, sur les 13, certains sont membres du FNDC.

Alors, pourquoi nous encombre-t-on de ce concept d’inclusivité ?

Pour notre part, le Gouvernement sous le sage leadership éclairé du Chef de l’Etat, Professeur Alpha CONDE, a fait beaucoup de concessions, gage de son attachement à l’ancrage de la démocratie, durant tout ce processus électoral en vue de la participation de tous les acteurs à ces élections.

En revanche, nous invitons le Gouvernement de la République à déployer tous les moyens légaux ce dimanche, 22 mars 2020 pour assurer la sécurité des électeurs et à sécuriser les matériels et sites électoraux, afin que nos compatriotes épris de paix, de justice et de démocratie, puissent sereinement exercer leur droit civique.

Nous invitons en outre, le Gouvernement et la Commission nationale électorale indépendante (CENI), à rehausser le dispositif de sécurité sanitaire des électeurs sur tous les sites de vote, à la dimension de la pandémie Covid-19.

En tout état de cause, nous en appelons au sens de responsabilité sociétale de la presse dans toute sa dimension, pendant cette période électorale.

Enfin, nous remercions les partenaires, notamment la CEDEAO et l’Union Africaine pour leur contribution notable à la qualification de notre processus électoral.

Vive le RPG Arc-en-ciel !

Vive la CODENOC !

Vive la République !

Je vous remercie.