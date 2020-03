Vote du 22 mars : ''les conditions d’organisation d’un scrutin sérieux et apaisé pas réunies'', dit l’UE

Après la Cedeao, l’union européenne a une déclaration faite par sa porte-parole, indiqué que les conditions d’organisation d’un scrutin sérieux et apaisé ne sont pas actuellement réunies…

Déclaration de la porte-parole sur le double scrutin du 22 mars

La Guinée aborde dans un contexte de polarisation extrême le double scrutin du 22 mars, élections législatives et référendum constitutionnel tel que décidé par le gouvernement.

Les conditions d’organisation d’un scrutin sérieux et apaisé, dont le résultat puisse être accepté par tous, ne sont actuellement pas réunies.

L’Union Européenne réaffirme son soutien total aux initiatives de la CEDEAO et de l’Organisation Internationale de la Francophonie pour amener les autorités guinéennes à organiser des élections crédibles et inclusives. Elle appelle les acteurs politiques à la responsabilité face aux enjeux et défis auxquels est confrontée la Guinée