Vote du 22 mars : une mission d’observation du Haut-Commissariat des Nations-Unies dans la région

Dans le cadre des élections législatives et du référendum prévus ce dimanche, 22 mars en Guinée, une mission d’observation électorale du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (HCNUDH) est arrivée vendredi dans la région administrative de Boké.

Dans la matinée de ce samedi, la représentante adjointe du HCNUDH, madame, Marie-Amélie NDAYISENGA et sa suite ont pris langue avec le président de la CEPI (commission électorale préfectorale indépendante) de Boké autour d’un certain nombre des préoccupations des personnes vivant avec un handicap, le respect des droits des femmes et des personnes âgées dans le processus électoral, la liberté de voter, des manifestations pacifiques et la non-violence.

Par le biais de ce séjour, les délégués du HCNUDH ont exprimé leurs préoccupations par rapport à la situation des Droits de l’Homme dans la région de Boké de l’enregistrement des électeurs au retrait des cartes électorales ainsi que les dispositions sécuritaires mises en place pour permettre aux citoyens d’exercer librement leurs Droits de Vote.

En réponse, le président de la CEPI de Boké, El Hadj Sékou Souaré a rassuré ses interlocuteurs que toutes les mesures utiles sont envisagées pour le bon déroulement du triple scrutin dans la Région de Boké.

Précisant qu’il est difficile d’avoir une couleur au propre dans la région de Boké qui compte 14 ethnies, M. Souaré a salué le travail professionnel accompli par les membres de 86 commissions pendant la distribution des cartes électorales.

Mamadouba Camara, Boké