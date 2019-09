VIDÉO. En voyage d’affaires aux Etats-Unis d’Amérique, le président guinéen Alpha Condé a eu un temps pour la chaîne gouvernementale américaine La Voix de l’Amérique (Voice of America). Au cours de l’interview, plusieurs sujets ont été abordés dont son maintien ou non au pouvoir au-delà de 2020. Sur la question, le président Condé est encore resté évasif.

Vous entendez aller jusqu’à quand ? Dieu seul le sait et le peuple, répond Alpha Condé. A propos des consultations que doit piloter le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana avec les forces vives de la Nation sur la Constitution, le chef de l’Etat guinéen rappelle que c’est normal de consulter le peuple qui est souverain.

« C’est tout à fait normal parce que le peuple est souverain. Je vous fais remarquer que les Etats-Unis ont déjà eu 27 constitutions. Il est normal qu’on interroge le peuple, le monde évolue. Il est normal de comprendre ce que le peuple veut. Cela n’a rien à voir avec une élection. C’est de voir est-ce qu’aujourd’hui les conditions sont remplies en Guinée pour la protection des enfants, etc. Donc, je ne suis pas venu pour discuter politique aux Etats-Unis, je suis venu pour les affaires. La Guinée est un pays souverain, elle l’a démontré en votant non en 1958 et la Guinée tient absolument à sa souveraineté et à son indépendance. Les problèmes guinéens se discutent en Guinée, non pas à l’extérieur », souligne-t-il. Ci-dessous, l’intégralité de l’interview sur la VOA Afrique…



Maciré CAMARA