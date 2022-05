Voyage d’Alpha Condé : « ce n’était pas au CNRD de donner l’autorisation de sortir… » (Mamadou Sylla)

Depuis l’autorisation accordée à l’ex Président Alpha Condé, renversé le 5 septembre dernier par le Comité National du Rassemblement pour le Développement, à se rendre une nouvelle fois à l’étranger pour des rendez-vous médicaux, les commentaires vont bon train chez les hommes politiques et la société civile.

Interrogé ce lundi 23 mai 2022, à Dixinn Bora, le Président de l’Union Démocratique de Guinée (UDG), Elhadj Mamadou Sylla, croit savoir qu’il y a vice de forme. Pour lui, ce n’était plus au CNRD de donner l’autorisation de sortir dans la mesure où ils ont dit qu’il était libre de tout mouvement et au même moment la justice s’est intéressé à lui. Pour commencer, Elhadj Mamadou Sylla a rappelé ceci: « Vous savez, les conditions dans lesquelles il est parti sont purement humanitaires. Et quand c’est comme ça, tout le monde peut en bénéficier parce qu’on peut tous en avoir besoin demain. Seulement cette fois-ci, ce n’est pas similaire à la première sortie, parce que pour la première fois on pouvait comprendre qu’il était dans les mains des gens qui l’ont renversé. Mais après qu’eux-mêmes ont dit qu’il était libre de tout mouvement, en même temps il y a la justice qui s’est intéressé à lui par rapport aux plaintes déposées par la Société Civile relative aux crimes de sang, je pensais que comme c’est un acte humanitaire, c’était à la justice de communiquer pour dire qu’après avoir écouté les conseils de son médecin et ayant obtenu des garanties, l’ex Président Alpha Condé se rend à des rendez-vous médicaux », a-t-il fait remarquer.

Poursuivant, l’ancien chef de file de l’opposition de la neuvième législature pense que lorsque le CNRD dit que l’intéressé est libre, ce n’était plus à eux de donner la permission.

« Je pense qu’il y a vice de forme. Ce n’était pas au CNRD de donner l’autorisation de sortir, parce qu’ils ont dit qu’il est libre de tout mouvement. C’est ça qui fait un peu qu’il n’y a pas de cohérence. C’est la justice qui devait prendre cette mesure en lieu et place du CNRD »

Plus loin, le président de la coalition Convergence pour la Renaissance et la Démocratie (CORED) dira que Alpha Condé a été rattrapé par ses propos « Vous savez qu’il y a eu beaucoup de déclarations à l’époque par le président lui-même et son gouvernement. Un peu avant leur renversement, ils disaient souvent qu’ils ont construit autant d’écoles, autant d’hôpitaux et CHU en République de Guinée. Et, quand on s’en tient à ces déclarations là, on ne pouvait plus dire à un Guinéen d’aller se soigner à l’extérieur. Tout ce qui a été dit, ce n’était pas la réalité sinon personne n’allait quitter ici pour aller se soigner à l’étranger, que ça soit au Sénégal, en Tunisie ou au Maroc, parce que les Guinéens qui ne peuvent pas avoir des visas pour aller en Europe, ils sont obligés d’aller dans ces pays-là. C’est la raison pour laquelle il ne faut jamais dire des choses qui ne sont pas fondées, parce que ça te rattrape toujours », a-t-il conclu.

Mamadou Yaya Barry