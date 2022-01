Voyage médical d’Alpha Condé: « je prie Dieu qu’il puisse finalement avoir sa liberté totale et définitive »(Makanéra)

Alhoussein Makanéra Kaké, l’un des alliés du RPG Arc-en-ciel et fervent défenseur du Pr Alpha Condé, s’est exprimé ce Mercredi 19 janvier 2022, au siège du RPG à Gbessia, sur le voyage médical de l’ex-président destitué le 5 septembre dernier par le groupement des forces spéciales (GFS) dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya. À l’en croire, c’est un sentiment de soulagement pour lui.

« On est très soulagé, du fait que le président de la République soit enfin parti pour se faire soigner et surtout dans le pays de son choix. C’est le lieu et le moment pour moi de remercier, saluer et féliciter nos militants qui ont observé la discipline, les prières et qui ont utilisé tous les canneaux possibles d’une manière pacifique, pour que ce jour ait lieu. Et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué et particulièrement le CNRD qui a accédé à nos demandes formulées à plusieurs reprises. », a-t-il précisé.

Poursuivant, dit-il, « je prie Dieu que cette sortie soit un tremplin pour qu’il puisse finalement avoir sa liberté totale et définitive et que nous autres, c’est-à-dire les partis politiques, le RPG Arc-en-ciel et ses alliés, nous puissions être les dignes héritiers, pour faire de la Guinée de demain un pays émergent, sinon la locomotive de notre sous-région. »

Mamadou Yaya Barry

