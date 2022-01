Voyage médical d’Alpha Condé: le RPG AEC et alliés invitent leurs structures à la mobilisation

Le RPG Arc-en-ciel (ancien parti au pouvoir) et ses partis alliés ont, après leur rencontre hebdomadaire qui s’est tenue, ce Mercredi 19 janvier, au siège du parti à Conakry-G’bessia, rendu publique une déclaration relative au voyage médical de l’ex président Alpha Condé pour les Émirats Arabes Unis. Ci-dessous l’intégralité de la déclaration…



DÉCLARATION DU RPG ARC EN CIEL ET DES PARTIS ALLIÉS

et partis alliés, ont suivi avec beaucoup de soulagement la décision prise par les autorités de la transition et la CEDEAO, favorisant le départ du Prof Alpha CONDE pour les Émirats Arabes Unis afin d’y suivre les examens et soins médicaux.

Le RPG ARC-EN-CIEL et les partis alliés remercient les autorités du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD), les Chefs d’État de la CEDEAO, de l’Union Africaine, des Nations Unies, les autorités du pays d’accueil, des entités et ou des personnes qui ont contribué de près ou de loin à la mise en œuvre de cette décision. Le RPG ARC-EN-CIEL et les partis alliés, félicitent et remercient leurs militantes et militants pour leur courage, la discipline observée et pour la ferveur de leurs prières. Le RPG ARC-EN-CIEL et les partis alliés, invitent toutes leurs structures sur l’ensemble du territoire national et à l’extérieur à demeurer mobilisées et à maintenir la régularité des réunions.Le RPG ARC-EN-CIEL et les partis alliés renouvellent leur engagement à participer pleinement au processus de transition dans un esprit de dialogue, de paix et de construction institutionnelle de la démocratie. Conakry, le 19 Janvier 2022 Le RPG ARC-EN-CIEL et les partis alliés »

