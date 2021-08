Vraie-fausse lettre de démission de Kassory : le Cabinet du PM menace de saisir la Justice

🛑Depuis ce matin, une copie numérique d’une lettre falsifiée ayant pour objet « Démission du Premier Ministre » enflamme les réseaux sociaux.

Ce papier, fait suite à la fausse rumeur de démission du Premier Ministre distillée hier sur la toile et porte en forfaiture la signature et le cachet scanné du Chef du Gouvernement Dr Ibrahima Kassory FOFANA.

La Primature s’inscrit en faux contre cette campagne de désinformation et rappelle à l’attention de l’opinion que le numéro et la date apposés sur cette lettre se rapporte à un document officiellement établi : l’Arrêté A/2020/2426/PM/SGG du 26 aout 2020 portant nomination de deux membres du COCAN, Monsieur Djibril Diarra et l’honorable Dr Djènè Sara Camara.

La Primature regrette et condamne cet acte ignoble de faux et d’usage de faux puni par la loi.

Elle se réserve, le droit d’ester en justice pour des motifs de désinformation et de falsification d’un document officiel.

PJ : copie de la lettre falsifiée

Le Conseiller Communication et Relations avec les médias