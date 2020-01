WAFUNIF honore en fin janvier le président équato-guinéen Teodoro Obiang

L’Association mondiale des anciens stagiaires et boursiers des Nations Unies (WAFUNIF) zone Afrique a initié des activités pour la promotion de la paix et le développement sur le continent. Alors que l’ONG est en train de s’installer sur le continent en Guinée qui va abriter le bureau régional, le Directeur Afrique de WAFUNIF, Docteur Lamine Dieng a entamé la mise en œuvre d’un projet de distinction honorifique de certains chefs d’Etats africains qui ont contribué au développement de leurs pays et donc, ont favorisé le maintien de la paix dans leurs pays.

Le premier chef d’Etat qui sera honoré en janvier 2020 par WAFUNIF Afrique est l’Equato-guinéen Téodoro Obiang Nguem Mbasogo. Celui-ci a marqué l’histoire de son pays à travers ses réalisations et ses innovations dans plusieurs domaines : l’éducation, la santé, les nouvelles technologies, … Il sera donc honoré pour ses travaux au niveau de l’éducation et les infrastructures de base construites ou en cours de construction en Guinée équatoriale. Ce qui a permis le maintien de la paix non seulement dans son pays mais aussi dans la sous-région. La Guinée Equatoriale, peuplé de 1,268 millions d’habitants (2017), est l’un des pays les plus stables de la région centre africaine. Il est devenu membre non permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU en 2019 et va sortir le 22 janvier 2020. C’est à cette occasion d’ailleurs que le bureau de WAFUNIF à New York a décidé de remettre de façon symbolique au président, un trophée de la paix pour toutes ses œuvres accomplies en faveur de la paix dans son pays. A cet effet, WAFUNIF Afrique prévoit une grandiose cérémonie vers fin Février-début Mars 2020 à Malabo. Lors de cette cérémonie, plusieurs chefs d’Etat et de gouvernements de la région seront invités ainsi que des bailleurs de fonds qui vont explorer des pistes d’investissements pour accompagner le développement de la Guinée équatoriale. WAFUNIF Afrique compte également construire des infrastructures scolaires et scientifiques pour renforcer l’éducation des jeunes guinéens.

WAFUNIF Afrique dirigée par Docteur Lamine Dieng, guinéen, va officiellement lancer ses activités dans les prochaines semaines et Conakry sera la capitale africaine de cette ONG onusienne qui promeut la paix, l’éducation, la science et la technologie, etc.

Service communication Wafunif