La Direction Générale de la Société Nationale des Chemins de Fer de Guinée (SNCFG) informe l’opinion publique que les quatre (4) wagons acquis en Suisse, par le Ministère des Transports, dans le cadre du projet de second train de passagers, dénommé « Dubréka Express », prévu sur la ligne Conakry-Dubréka, ont toute l’aptitude technique à assurer le rôle de transport des populations pour lequel ils sont acquis.

Plusieurs missions de vérification de leur état technique et de leur conformité aux voitures, pour le complément desquelles, ils ont été achetés ainsi qu’aux normes sécuritaires ont été effectuées par des cadres et des techniciens de la Société Nationale des Chemins de Fer de Guinée.

La Direction Générale précise que les voitures dont il s’agit ont totalement été révisées et remises à neuf et seront utilisées sur la ligne Friguia, une voie métrique, construite sur la base des anciennes normes de réalisation de voies ferrées et pour lesquelles de nouvelles voitures ne se construisent plus, nécessitant ainsi, l’usage d’anciens wagons adaptés à ce type de voie.

La Direction Générale soutient que pour des machines ferroviaires de ce type, la longévité est beaucoup plus importante et peut atteindre en moyenne, plusieurs décennies et que malgré leur âge avancé, comme certains le supposent, ces voitures sont moins âgées que certaines qui sont encore en usage dans le pays et dans bien d’autres et peuvent valablement servir et dans des conditions de sécurité optimales garanties pour les usagers.

Un dernier contrôle technique sera opéré, comme prévu, à la réception desdites voitures à leur arrivée à Conakry, en vue de s’assurer à nouveau de leur état technique conformément aux normes internationales de sécurité admises en matière de ferroviaire.

La Direction Générale rassure l’ensemble des usagers ferroviaires et les populations que des voitures ne répondant pas à l’aptitude technique et les normes de sécurité requises ne seront jamais utilisées dans le transport ferroviaire en Guinée.

La Direction Générale de la SNCFG exprime toute la satisfaction du Ministère des Transports, pour avoir réussi, dans de meilleurs délais et sans peser sur le budget de l’Etat, à mettre en œuvre, le projet d’acquisition d’un second train de passagers, pour réduire ainsi, les nombreuses contraintes des populations de la capitale et sa périphérie, dans leur besoin quotidien de mobilité urbaine.

Conakry, le 14 août 2019