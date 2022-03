Wanidara 3 : des armes découvertes chez un opérateur économique

Dans l’objectif de l’accomplissement de leur mission régalienne qui est la sécurisation des populations et de leurs biens, le Groupement de Gendarmerie Mobile a effectué jeudi 17 mars, une opération de perquisition au quartier Wanidara 3 secteur Marché au domicile d’un nommé Elhadj Abdoulaye Sow, opérateur économique de son état.

Selon le Lieutenant Abdoulaye Saran Bangoura, c’est au cours de l’exécution d’une grosse que cette opération a été menée.

« Au cours de cette exécution qui retardait par les manœuvres du sieur Sow, le commandant a ordonné aux manutentionnaires de pénétrer le bâtiment. C’est ainsi qu’ils ont découvert une carabine 43 de fabrication russe avec 71 munitions sur l’armoire dans la chambre de Monsieur Sow, une arme PATT30 avec 126 cartouches, une arme PMAK avec 39 munitions retrouvées dans la valise, une arme calibre 12 avec 55 munitions, 2 couteaux, une hache et 3 boîtes chargeur (une de PMAK, une de TT30 et la troisième 43). Il vous souviendra que les forces de défense et de sécurité dans l’exécution de leur mission régalienne de maintien de l’ordre notamment ici à Wanidara, ont été victimes plusieurs fois de tirs à balles réelles. C’est la preuve éloquente encore une nouvelle fois que des individus mal intentionnés détiennent par devers eux des armes et profitent des manifestations pour tirer sur les forces de défense et de sécurité », a-t-il déclaré.

Pour terminer, il rappelle que le Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale et Direction de la Justice Militaire met en garde toutes ces personnes qui détiennent par devers elles des armes et les utilisent contre les forces de défense et de sécurité lors des manifestations, qu’elles seront retrouvées et traduites en justice pour qu’elles répondent des faits qui leur seront reprochés.

Maciré Camara