Washington : Cellou Dalein échange avec Christopher Fomunyoh du NDI sur la transition guinéenne

En tournée aux États-Unis d’Amérique depuis le 14 juin, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) multiplie ses rencontres avec de hauts responsables. Après avoir été reçu au département d’État américain par le sous-secrétaire d’État adjoint pour les affaires africaines, Cellou Dalein Diallo a été reçu par des responsables du NDI.

Le président de l’UFDG indique avoir eu des échanges avec Christopher Fomunyoh et Ulrike Rodgers du NDI sur la situation sociopolitique de la Guinée et de la transition.

« Je suis heureux d’avoir eu un entretien ce mercredi 22 juin au siège du NDI avec Mr. Christopher Fomunyoh et Mme Ulrike Rodgers, respectivement Directeur Régional Afrique et Directrice de programme de l’institution.

Au cours de nos échanges, j’ai expliqué la situation politique qui prévaut en Guinée ainsi que les divergences qui existent entre la classe politique et la junte notamment sur les termes de la Transition.

Nos interlocuteurs ont exprimé leurs préoccupations face à l’interdiction de manifester et au manque de dialogue et de consensus entre les forces vives et la junte.

Ils ont néanmoins renouvelé la disponibilité du NDI à accompagner le processus électoral pour des élections inclusives, libres et transparentes », a écrit Cellou Dalein Diallo.

Par ailleurs, le président de l’UFDG a visité le siège de l’International Republican Institute (IRI) où il a été accueilli par Greg Kearns et Miriam Forst, respectivement, directeur de la division Afrique et responsable des programmes de l’IRI

