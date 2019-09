Washington : le sous-secrétaire d’Etat américain tresse des couronnes à Alpha Condé (vidéo)

Le sous-secrétaire d’Etat américain pour les Affaires africaines Tibor Peter Nagy a tressé des couronnes à Alpha Condé en voyage d’Affaires aux Etats-Unis. Lisez…

Excellence M. le Président de la République,

messieurs les ministres,

distingués ambassadeurs

mesdames et messieurs,

j’ai quitté la Guinée il y a de cela 20 ans jour pour jour aujourd’hui – en ce moment Alpha Condé était opposant aujourd’hui il est le chef de l’Etat, ça prouve que la démocratie avance.

Quelque chose d’étrange s’est passé aujourd’hui, j’ai l’habitude de voir des manifestants de loin mais aujourd’hui de mon bureau j’en ai vu en nombre important.

Plusieurs chefs d’Etat sont venus à Washington et habituellement il y a souvent des manifestations. Je savais qu’aujourd’hui Son Excellence Alpha Condé venait, j’ai entendu du bruit dehors j’ai regardé par la fenêtre et j’ai vu des signes annonciateurs – J’ai regardé de nouveau et en lieu et place d’une manifestation contre lui c’est plutôt pour le supporter – ce qui est très rare dans notre pays.

J’ai commencé à travailler ici en 1978, je n’ai jamais vu une telle manifestation, c’est la première fois que j’en vois une en faveur d’un président en visite chez nous.

Je suis venu à Conakry, car j’avais pris j’ai l’engagement que si j’avais ce poste, je viendrai à Conakry car c’est là où j’ai exercé mon premier poste d’ambassadeur et j’ai dit à Son Excellence Monsieur le Président, les investisseurs américains veulent venir en Afrique… Moi je ne peux pas les obliger à venir. Ils doivent être attirés. C’est pourquoi, j’ai dit à M. le Président, la meilleure façon de les attirer c’est quand lui-même les aborde. Le président a compris c’est pourquoi il est à Washington.

Il va aller dans l’Etat du Texas aussi, j’espère qu’il aura de nombreux accords, c’est notre souhait.

Nous voulons que les investisseurs américains viennent en Afrique pour créer de l’emploi pour les millions d’africains qui vont chercher du travail c’est pour cela que j’encourage tous les ambassadeurs africains de faire de même. Nous vous accompagnerons dans ce sens en vous aidant à envoyer les investisseurs américains en Afrique. Un autre souhait c’est de voir beaucoup d’étudiants africains venir étudier aux États-Unis. Que Dieu vous protège dans ce voyage. Encore une fois bienvenue aux Etats-Unis car nous sommes ravis de vous voir parmi nous et nous vous souhaitons plein succès.

Merci à tous d’avoir effectué le déplacement.

