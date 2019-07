Weah à Conakry : son ministre de la défense reçu par son homologue guinéen Mohamed Diané

En marge de la visite du président Georges Weah à Conakry, le ministre d’Etat chargé de la Défense nationale Dr. Mohamed Diané a reçu au Camp Samory son homologue libérien Daniel D. Ziankahn.

L’entretien entre les deux ministres s’est déroulé en présence des proches collaborateurs de Dr. Mohamed Diané et a porté essentiellement sur le renforcement de la coopération militaire entre Conakry et Monrovia, à travers notamment la mise en place prochaine de patrouilles mixtes le long des frontières et le partage d’informations au niveau des différents Etats-majors.

Le ministre Diané a rassuré Daniel Ziankahn de la disponibilité des autorités guinéennes à tout mettre en oeuvre pour que règne la paix et la stabilité, non seulement dans l’espace de la Mano river union, mais aussi et globalement dans la sous-région.

Le ministre libérien de la Défense tout en rappelant le rôle majeur joué par la Guinée pour le retour à une paix définitive dans son pays après les années difficiles de la guerre civile, a indiqué que son le Liberia ne servira jamais de base arrière pour déstabiliser un pays voisin. Daniel Ziankahn a souhaité établir une ligne directe avec son homologue guinéen pour traiter efficacement toutes les questions liées à la sécurité des deux pays amis.

DIRPA