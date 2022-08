West Africa Champions Cup : les organisateurs annoncent les couleurs du mini championnat qui se tiendra à Yorokoguia

En prélude à la nouvelle campagne de coupes africaines, la Guinée accueille la première édition du West Africa Champions Cup. Sous le parrainage du PCA du groupe SAM GBM, Mamadou Antonio Souaré, le mini championnat réunira du 21 au 25 août, à Yorokoguia, dans Dubréka, quatre clubs de la sous-région ouest-africaine, qualifiés pour la prochaine ligue des champions du continent.

Selon les organisateurs, l’objectif du West Africa Champions Cup est non seulement de créer un bon cadre de préparation pour les quatre (04) mais aussi, une émulation entre les clubs participants.

« La West Africa Champions Cup est une série de matches amicaux de préparation des clubs engagés en compétitions africaines. En réalité, il y a l’aspect tournoi mais le plus important, c’est que nous voulons permettre à des équipes qui sont engagées en compétitions inter club de la CAF d’avoir une meilleure préparation (…). Dans un premier temps, une meilleure préparation aux clubs ouest africains engagés en campagnes africaines. Dans l’autre sens, il s’agit de créer de l’émulation dans la zone (…). En gros, ce sont les deux objectifs qui ont fait qu’on a voulu lancer le projet », a déclaré Alpha Mady Touré, un des coordinateurs du projet.

Et plus loin d’évoquer les clubs participants : « Pour cette première édition, il y aura le Horoya, champion de Guinée, il y aura SOAR Académie, vice champion de Guinée. Il y aura le Djoliba AC du Mali qui a remporté le championnat malien dans l’exercice 2021/2022 et la coupe du Mali, qui a réalisé le doublé. Pareil pour le Casasport du Sénégal, champion du Sénégal, vainqueur de la coupe du Sénégal », a ajouté Alpha Mady Touré.

Sur le plan organisationnel, Amadou Tidiane Bah, responsable des opérations du projet a tenu à justifier le choix de Yorokoguia pour abriter la première édition du West Africa Champions Cup.

« La seule raison est que nous avons voulu donner une dimension touristique aussi au tournoi. Nous avons pensé que Dubréka avec toutes les potentialités touristiques que nous connaissons de la ville, nous pouvons développer d’autres activités autour de ce championnat pour que ces joueurs qui sont de grands ambassadeurs aussi puissent ne serait-ce que par leurs canaux sociaux montrer autrement la Guinée. Yorokoguia aussi, pour ceux qui savent pas, c’est un stade de 15 000 places assises. Aujourd’hui, vous avez la possibilité d’organiser même un match de coupe d’Afrique des nations puisque nous connaissons comment les matches se remplissent en coupe d’Afrique des nations. 15 000 places, nous avons pensé que ce n’est pas petit. L’autre aspect du choix de Yorokoguia est que le site a un terrain d’entraînement qui peut permettre à ces quatre (04) équipes de faire à tour de rôle des entraînements et le stade de 15 000 places.

Yorokoguia et environnant, c’est-à-dire Dubréka peut aussi héberger ces équipes puisque nous vous informons que toutes ces équipes viendront chacune au moins avec 25 personnes. A part le Souaré Club Hôtel où nous allons héberger les présidents des fédérations qui viendront ou bien les chefs des délégations, nous avons trouvé un autre site à côté pour héberger toutes ces équipes », a justifié Amadou Tidiane Bah avant de rassurer : « Nous vous rassurons ici aujourd’hui qu’aucun match ne sera payant. Nous ferons en sorte que tous ceux qui seront à Yorokoguia puissent accéder au stade gratuitement ».

Selon les organisateurs, les quatre clubs (Horoya AC, SOAR Académie, Casasport et le Djoliba AC) vont s’affronter lors du mini championnat et le club qui aura engrangé le plus grand nombre de points sera sacré vainqueur du tournoi.

Sadjo Bah

625016669