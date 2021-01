Wikipédia Guinée fête ses 20 ans d’existence, sous le thème “nous célébrons la connaissance libre”

Créé le 15 Janvier 2001, Wikipédia Guinée souffle les 20 ans d’existence de cette encyclopédie multi ligne, ce vendredi, sous le thème “Nous célébrons la connaissance libre”, dans leurs locaux sis à la Bellevue. Une célébration co-organisée avec le Wikipédia Bénin, du Mali mais aussi des échanges en ligne avec les représentants de Wikipédia Suisse, du Canada et de la France.

Mamadou Falilou Diallo, l’un des organisateurs et membre du Wikipedia Guinée dit être là aujourd’hui, dans le cadre du partage d’expérience, mais fait remarquer tout de même qu’il y a beaucoup de fonctionnalités que contient Wikipedia, que le Guinéen n’exploite pas. « C’est une chance pour nous d’expérimenter ces projets-là et mettre ça dans le contexte guinéen afin que nous puissions les exploiter et voir en quoi cela pourra nous être utile. »

A en croire ces jeunes, le but recherché à travers cet atelier c’est de faire profiter aux gens les informations qu’ils n’en avaient pas. « Si vous prenez l’exemple dans plusieurs pays, une personne qui travaille, ne serait-ce que pour une semaine, une fois que vous faites des recherches sur lui, vous voyez directement son nom apparaître partout. Mais chez nous, quelqu’un qui a travaillé pendant 50 ans, voir 60 ans, même si vous mettez son nom, on ne voit rien. C’est tout ça qui nous pousse à aller au-delà des ambitions. », explique Mamadou Falilou Diallo.

Abdourahmane Barry, utilisateur de Wikipédia, présent à cet atelier d’échange, a dit toute sa satisfaction : « C’est une première pour moi de participer à cet atelier d’échange d’information. Je suis très joyeux de participer et de faire partie de cette équipe choisie pour fêter les 20 ans de Wikipedia »

Mamadou Yaya Barry