Wright annonce des poursuites contre un ex-ministre pour plus de 53 milliards gnf

L’automne des anciens dignitaires du régime d’Alpha Condé? L’actuel ministre de la Justice Alphonse Charles Wright a écrit au procureur général près la Cour d’Appel de Conkry pour l’enjoindre d’engager des poursuites judiciaires contre Mamadou Lamine Fofana, ancien ministre de la Justice sous Alpha Condé et six autres pour des « faits présumés de de corruption, concussion, enrichissement illicite et complicité ».

Le montant incriminé s’élève exactement à 53 milliards 560 millions 799 mille 900 francs guinéens /TTC. Le dossier concerne le contrat des travaux de construction du Tribunal adhoc et équipements conclus dans le cadre de l’organisation du procès du 28 septembre.