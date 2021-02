Y a-t-il eu un cas d’Ebola à Siguiri ? L’ANSS invite à attendre les résultats du labo

NOTE- Dans le cadre des investigations menées par nos équipes, il a été retracé l’itinéraire d’un contact proche d’une personne testée positive et actuellement hospitalisée au CT-Epi de N’Zérékoré. Le contact se trouvait dans la sous-préfecture de Siguirini (district de Lero).

Il a été transféré hier, vendredi 19 février 2021 par les Équipes Régionales et Préfectorales d’Alerte et de Riposte aux épidémies (ERARE et EPARE) de Kankan et de Siguiri à Nzérékoré pour une prise en charge. Des échantillons ont été prélevés pour des fins d’analyses.

Les différents contacts ont déjà été identifiés et isolés. Même si ce contact présentait des symptômes similaires à ceux d’Ebola, il faut toutefois signifier qu’il n’y a que le test au laboratoire qui peut confirmer ou infirmer le statut dudit patient.

Déjà, l’ANSS a pris toutes les dispositions pour débuter la vaccination dans cette localité dès la semaine prochaine.

Nous invitons les populations à respecter les mesures d’hygiène et de prévention de la maladie (lavage des mains, éviter les contacts avec toute personne présentant les signes de la maladie, les regroupements de masse…)

Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS)