Yakhouba Barry ‘’Gnagna’’: portrait du sérial buteur du Syli local

Né le 17 juin 1998 à Conakry, Yakhouba Barry, l’attaquant guinéen et meilleur buteur de la phase de poule du CHAN 2021 au Cameroun, connaît une ascension fulgurante. De ses premiers pas en Ligue 2 à ses débuts en Ligue 1 avec le Santoba FC, jusqu’à son arrivée à l’été 2020 chez le champion de Guinée (HAC), Mediaguinée fait un zoom sur le jeune prodige du Syli.

La saison du championnat de Ligue 1 de Guinée 2017-2018, est celle de la révélation Yakhouba Barry. Le natif de Conakry, Gnagna pour ses inconditionnels, fait ses débuts en L2 avec son club révélateur le Santoba FC, sous les ordres du très respecté coach Ismaël Kaba. Il n’a alors que 20 ans. Cette première saison, le gosse termine meilleur buteur de ligue 2, avec 19 réalisations au compteur. Le tout conclu par une montée convaincante en ligue 1, l’élite du football guinéen.

C’est lors de l’édition 2018-2019 de la Ligue 1 de football de Guinée que le talent de Yakhouba Barry a explosé aux yeux du public du cuir rond. L’attaquant du Santoba inscrit 17 buts sur l’ensemble de la saison pour de nouveau terminer à la tête du classement des buteurs du championnat.

Il est alors suivi par les recruteurs du club de Matam, le champion de Guinée où il dépose ses valises en mai 2020 pour franchir un nouveau cap dans sa progression au haut niveau. Depuis son arrivée sous les ordres de l’entraîneur Lamine N’Diaye du Horoya, il est auteur de cinq matchs (05) de championnat pour un but marqué et un match en campagne africaine contre le Racing Club d’Abidjan, soit six au total.

L’enchaînement de ces belles performances en championnat pousse le sélectionneur de l’équipe local Kanfory Lappé Bangoura à lui faire appel pour renforcer le secteur offensif de son effectif concocté pour le CHAN qui se joue actuellement au pays de Samuel Eto’o.

Après une phase de préparation assez muette avec deux matchs amicaux tous perdus sur le même score contre le Maroc 1-0, la phase de poule sera totalement différente pour l’ancien joueur du Santoba FC. Titulaire lors des trois matchs de poule, il s’illustre avec un total de trois buts sur les six inscrits par le syli local. Ce qui fait de lui le meilleur buteur du premier tour. A cette allure, le joueur n’a qu’une seule envie, celle de continuer sur sa belle lancée. « C’est très important de marquer des buts. Dans le championnat guinéen, j’ai été le meilleur buteur deux fois. Ici aussi, il faut que je sois le meilleur buteur. C’est très important pour moi », a-t-il affirmé chez nos confrères de foot224.

En attendant d’affronter le Rwanda en quart de finale au stade Omnisports de Limbé, les regards et tous les espoirs sont désormais figés sur le prodige du Horoya pour de nouveau faire trembler les filets, ceci pour le grand bonheur des millions de supporters guinéens.

Allez Syli !!!

Bernard Leno