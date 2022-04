Yaya Sow annonce la construction d’un terrain omnisports à Cosa et d’un centre de formation pour l’insertion des jeunes

Dans la foulée de la pose de la première pierre des travaux de construction et d’aménagement de l’échangeur de Bambéto y compris la Transversale T2, effectuée ce mercredi 13 avril par le colonel Mamadi Doumbouya, les nouvelles autorités ont annoncé la construction d’infrastructures de base dans la commune de Ratoma.

Yaya Sow indique qu’en plus du bitumage des voiries de la capitale Conakry, la construction d’un terrain omnisports à Cosa pour l’épanouissement des jeunes et d’un centre de formation pour l’insertion des jeunes.

« Je profite de l’occasion pour informer la population de Conakry et particulièrement les jeunes de la commune de Ratoma que son excellence Monsieur le président de la transition m’a instruit de procéder au bitumage de la voirie des quartiers de Conakry. Vous aurez constaté que des machines sont déjà dans les quartiers et les entreprises ont commencé le travail par endroits. Il a également instruit au collègue de la jeunesse et des sports de construire un terrain omnisports à Cosa pour l’épanouissement de la jeunesse couplé à un centre de formation de formation pour l’insertion des jeunes », a annoncé Yaya Sow

Pour les travaux de construction de l’échangeur de Bambéto, le ministre des infrastructures et des transports a sur instruction du colonel Mamadi Doumbouya demandé à l’entreprise Sino Hydro Corporation d’employer en priorité les jeunes de Bambéto.

Sadjo Bah