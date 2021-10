Yaya Sow, ministre des Transports installé : « nous allons faire des résultats »

Le nouveau ministre des infrastructures et des transports été installé mercredi, 27 octobre 2021 par le ministre secrétaire général du gouvernement, Abdourahmane Sikhé Camara. En présence de certains cadres du CNRD.

Yaya Sow a exprimé sa gratitude au chef de l’Etat Mamadi Doumbouya et au Premier ministre pour le choix porté sur sa personne. Promettant qu’il mettra toujours en avant la gestion axée sur des résultats. »J’apprécie à sa juste valeur la bienveillance à mon égard de son excellence le président de la République le colonel Mamadi Doumbouya qui m’a nommé à ce poste très important de ministre des infrastructures et des transports . Je lui exprime à cet égard toute ma gratitude et je n’oublie pas non plus le Premier ministre avec qui j’ai cheminé dans les fonctions publique, internationale, tous les deux, vous pouvez compter sur mes capacités, mon engagement, ma détermination pour réussir cette mission au profit de nos populations. Je ne ménagerais aucun effort pour y arriver. Je mesure toute l’importance de la fonction et des tâches qui y sont attachées. Les infrastructures sont le socle du développement car ce sont elles qui permettent de libérer l’économie, de faciliter la circulation des personnes et des biens et de favoriser l’accès aux marchés. Notamment les marchés internes et ensuite aux marchés internationaux d’où l’importance des secteurs qui m’ont été confié. Je mettrai toujours devant la gestion axée sur les résultats.Nous allons faire des résultats. Chers collaborateurs, vous tous ici présents, je vous exhorte à accomplir votre devoir avec loyauté et compétence. J’exigerai les résultats complets à chacun et à tous en privilégiant le travail en équipe, des résultats tangibles et très vite. Nous sommes à l’heure de la refondation, une refondation qui va permettre à notre pays de poser des fondements d’un développement durable dans l’unité et le rassemblement et dans un pays où il fait bon vivre », dit le nouveau ministre.

Christine Finda K.amano