Yaya Sow, ministre (suspendu) charge le Premier ministre : « il m’avait obligé de ramener le directeur du FER… »

Embrouillamini au sein du gouvernement à cause d’une affaire de partage de marchés au Ministère des Infrastrustures et des Transports. Ce dimanche, le Premier ministre Dr Bernard Goumou suspend le ministre des Infrastructures et des transports Yaya Sow et 7 de ses collaborateurs sans rien dire sur le motif. A peine la décision lue à la télévision nationale, le ministre concerné a livré -en exclusivité- sa part de vérité à nos confrères de Guineenews. Réaction…

« Je suis serein. Le Premier Ministre me suspend par un arrêté, alors que je suis nommé par un décret présidentiel . Moi, c’est le vendredi que j’ai appris que le secrétaire général Patrice Toupou a organisé une réunion dans son bureau, qui a été enregistrée, à l’insu des participants. Ont participé à cette réunion, le secrétaire général,le directeur de l’entretien routier que j’avais suspendu et que le Premier ministre m’avait obligé à faire ramener, le directeur du Fonds d’Entretien Routier. Au cours de cette réunion, ils ont parlé de partage de marchés. Mais, je n’étais pas à cette réunion, le chef de cabinet non plus, ni le conseiller principal. Maintenant, au lieu de suspendre Patrice Toupou et Saa Yolande Camara qui sont impliqués dans cette histoire, on crée l’amalgame en mettant tout le monde. Nous n’avons pas assisté à cette réunion, c’est l’un d’entre eux qui a enregistré, donc c’est entre eux. Quand j’avais suspendu Saa Yolande, le Premier Ministre n’était pas content. Il avait tout fait pour que je le remette à son poste, alors qu’il avait commis une faute grave. Donc, il était en sursis, et j’ai appris que c’est lui qui enregistrait les autres. Il a plein de sociétés. Et Saa est revenu, après sa suspension, pour se venger. C’est donc un complot, en disant dans l’audio que le ministre a demandé ça, alors qu’il n’en est rien. C’est juste que Saa voulait se venger de moi, et le Premier ministre l’a accompagné dans ce projet. Je n’ai jamais interféré dans un marché. J’ai résilié ici un marché de KPC! En plus, j’ai une pension de retraite de fonctionnaire international de 11.000 dollars par mois ».