Yimbaya camp carrefour: un accident fait un mort, 3 blessés et un dégât matériel important.

Selon les informations recueillies sur les lieux, il s’agit d’une voiture de marque Nissan Qashqai qui est rentré en collision avec une voiture roulant dans le sens contraire.

C’est cette rencontre qui aurait entraîné un troisième engin dans ce drame faisant un mort et trois blessés graves à Yimbaya camp carrefour, dans la commune de Matoto. Saliou Finando revient sur les circonstances : «Nous étions assis et il y a eu le changement de voie. C’est ainsi le motard est venu en toute pompe dans le sens contraire et il a rencontré une voiture qui était dans le sens normal. Tous les deux (2) sont tombés et l’autre moto aussi est venue à la troisième position. La rencontre des trois a fait un (1) mort sur place.

C’est ainsi que nous avons appelé les pompiers pour conduire les trois (3) blessés à l’hôpital. Deux femmes se trouvaient derrière les deux motards et le deuxième motard est aussi dans une situation critique », a-t-il témoigné.

Mayi Cissé