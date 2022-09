Yimbaya (Conakry): victime d’une balle perdue, Franck Traoré abandonné à son sort ?

Victime d’une balle perdue au matin du lundi 5 septembre lors des manifestations appelées par les forces vives, Franck Traoré a failli voir sa vie basculer. Touché dans le haut du dos alors qu’il était encore endormi dans son lit à Yimbayah KB8, il a fallu de peu pour que la balle ne touche un organe vital.

» Ça a perforé les tôles et le plafond et venir me trouver au lit. C’est Dieu qui m’a aidé comme je faisais dos au plafond, la balle m’a touché dans le haut du dos et pas tellement loin de la colonne vertébrale. Je me suis réveillé et comme j’étais couché avec un ami, je lui ai demandé de regarder dans mon dos car j’avais une douleur soudaine. C’est ainsi qu’il a vu un trou. Et j’ai regardé le plafond j’ai vu qu’il y avait un trou aussi. Alors automatiquement j’ai compris que j’avais reçu une balle. C’est comme ça que j’ai commencé à appeler les parents pour les informer que j’avais été touché par une balle perdue », a-t-il expliqué.

Poursuivant, il raconte avoir été admis et pris en charge aux urgences de la base militaire après avoir été refusé au Camp Alpha Yaya Diallo

« J’ai demandé à des amis de m’accompagner au Camp Alpha Yaya mais lorsqu’on est arrivé là-bas ils ne nous ont pas laissés rentrer. J’ai expliqué que j’avais été touché par une balle perdue mais ils ne nous ont pas donné l’accès. Alors on est allés à la base militaire et aussitôt là-bas on m’a conduit aux urgences. Là-bas, les médecins se sont occupés de nous, parce que j’ai trouvé un autre jeune qui avait aussi été touché par une balle perdue à Yimbayah Faban. Après s’être occupé de nous, les médecins de la base militaire ont demandé qu’on soit évacué au camp Samory pour une meilleure prise en charge. Là-bas, ils se sont très bien occupés de nous, il y a même un responsable de là-bas qui avait donné instruction aux médecins de bien s’occuper de nous. Alors après le premier pansement, on m’a fait passer une radio et heureusement pour moi, on a vu que ça n’avait pas touché ma colonne vertébrale. Ils m’ont donné deux plaquettes de paracétamol et deux plaquettes d’amoxilline et ils m’ont dit que je pouvais rentrer », relate-t-il.

Visiblement abandonné à son sort, Franck Traoré qui peine désormais à se redresser et sortir du lit chaque matin, demande une prise en charge complète aux autorités jusqu’au recouvrement total de sa santé.

Maciré Camara