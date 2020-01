Yimbaya : Elhadj Aly Jamal Bangoura invite les Guinéens à prôner la paix et l’unité nationale

A l’initiative de la jeunesse musulmane, une lecture de saint Coran et de prière pour la paix et l’unité nationale en Guinée a eu lieu le vendredi, 17 janvier dernier, à la grande mosquée de Yimbaya permanence.

En sa qualité de président d’honneur de ladite cérémonie, le secrétaire général des Affaires Religieuses, Elhadj Aly Jamal Bangoura a invité ses frères guinéens à prôner la paix et l’unité nationale.

«Je suis venu au nom du gouvernement à cette cérémonie pour encourager et féliciter les organisateurs de cette noble initiative. Parce que sans la paix, il n’y a pas de développement. C’est pour cela on est venu pour les encourager et inviter toutes les autres mosquées de la capitale et de l’intérieur du pays de faire comme Yimbayah permanence. Parce qu’on a nécessairement besoin de la paix, de la quiétude, de l’harmonie et de l’entente entre les filles et fils du ce pays », a dit Elhadj Jamal Bangoura.

Poursuivant, il a aussi rappelé que la Guinée est l’héritage commun de tous les guinéens. « Ils nous ont laissé un héritage qui est notre casse commune (Guinée. Nous avons des comptes à rendre au seigneur. Donc, il faut que chacun de nous soit responsable et conscient de ce qu’il fait. Surtout travailler pour le renforcement des liens de fraternité et la cohésion sociale entre tous les enfants de ce pays », a ajouté le secrétaire général des Affaires Religieuses.

Avant de clôturer ses propos, il a demandé aux religieux de continuer à prêcher la paix, l’unité nationale et la cohésion.

Youssouf Keita