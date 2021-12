Yimbéring (Mali): un homme de 40 ans se suicide à l’aide d’un fusil de calibre 12

A Yimbering, dans la préfecture de Mali, c’est un homme d’une quarantaine d’années, du nom de Mamadou Saidou Diallo, qui s’est donné la mort, le week-end dernier dans le district de Doghol.

Selon les informations, la victime s’est servie d’un fusil de calibre douze pour se donner la mort. Il traînait une maladie mentale depuis quelque temps.

Joint au téléphone, le maire de la commune rurale de Yimbering a laissé entendre ceci: « le jeune qui s’est suicidé est âgé de 46 ans, il a deux femmes, et 3 enfants. Selon sa famille, il traînait une maladie ces derniers temps. Il a été même envoyé à Conakry pour un traitement. Ça fait deux semaines depuis qu’il est revenu. Selon les citoyens, c’est lui-même qui s’est donné la mort. Depuis longtemps il avait une insomnie. Dans sa chambre, il y a un magasin à l’intérieur. C’est à l’aide d’un fusil qu’il s’est donné la mort dans ledit magasin. Il s’est tiré une balle dans le ventre. Les médecins, les autorités et les services de sécurité se sont déployés sur les lieux pour le constat. Ils ont fait le rapport et le corps a été restitué à la famille pour l’enterrement. La famille est convoquée à Mali pour des fins d’enquête. Le drame s’est produit le samedi 11 décembre », explique Mamadou Lamarana Barry.

Tidiane Diallo, correspondant à Labé