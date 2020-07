Yomou : 6943 candidats passeront les examens nationaux

Les cours s’intensifient dans toutes les écoles de la préfecture de Yomou. Les élèves les professeurs s’activent pour ces examens nationaux qui pointent à l’horizon soient un véritable succès dans la préfecture.

Au compte donc de ces examens, la préfecture de Yomou compte 6943 candidats à tous les examens confondus dont 4268 candidats à l’examen d’entrée en 7e année, 2158 candidats au brevet d’études du 1er cycle et 517 candidats au baccalauréat unique.

Avec la grève du SLECG lancée le 9 janvier 2020 et l’état d’urgence sanitaire décrété par le Président de la République qui ont eu un impact négatif sur le système éducatif, les cours étaient arrêtés pour une période de 3 mois.

Dans le souci d’achever les programmes pour la tenue de ces examens, élèves et professeurs ont décidé de prendre le chemin de l’école les dimanches et les cours se font de 8h jusqu’à 18h dans toutes les écoles la préfecture.

Pour Solange Maomou, candidate au brevet d’études du premier cycle au collège privé Traoré, « nous les élèves, nous sommes prêts à continuer les cours même les dimanches pour achever nos programmes avant la tenue de ces examens puisque cela y va dans notre intérêt. Nous remercions sincèrement nos professeurs qui se sont engagés pour nous accompagner durant toute l’année scolaire. Ici au collège privé, je pense que nous serons prêts à affronter les examens avec courage et efficacité puisque nous sommes en train d’intensifier nos programmes. Nous n’avions pas observé la grève lancée le 9 janvier 2020, par Aboubacar Soumah et nous encadreurs nous ont accompagnés durant toute cette période d’état d’urgence sanitaire. Un organisme du groupe de révision, le collège était divisé en deux groupes de révision et 9 personnes par groupe. Et aujourd’hui, nous sommes presque à la fin de nos différents programmes. Nous sommes prêts et fin prêt à affronter le BEPC session 2020. »

Malgré que les professeurs et les encadreurs sont engagés pour la réussite de ces examens en instaurant les cours de dimanche et en acceptant de continuer le cours de 8h jusqu’à 18h, force est de reconnaître que certains élèves refusent d’aller à l’école les dimanches et de rester à l’école jusqu’à 18h.