Yomou : le nouveau préfet installé dans ses fonctions

Le nouveau préfet de Yomou a été installé dans ses fonctions ce mercredi 10 juin 2020. Il s’appelle El Hadj Sory Camara et remplace feu Colonel Issa Camara.

Pour la circonstance, c’est la salle de réunion de la préfecture qui a accueilli la cérémonie d’installation. Un fait a attiré toutes les attentions à l’occasion, c’est que dans la cour de la préfecture et à la résidence du préfet, on pouvait lire sur les murs et les portes “Nul n’entre sans bavette”. Toute chose qui contribue au respect des mesures barrières décrétées par le Président de la République. La distanciation sociale était de rigueur, de même que le port de masque obligatoire. Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire en cours dans le pays, 21 personnes seulement ont assisté à l’installation du préfet dont la cérémonie a eu lieu dans la salle.

C’est le Directeur de cabinet du gouvernorat de N’Zérékoré qui a procédé à cette installation. Jean Smith Sandy a rappelé dans ses propos, le rôle et la mission d’un administrateur.

« L’administration que nous sommes appelés à servir est impersonnelle et on ne doit pas la gérée avec des humeurs. On doit la gérer conformément aux textes qui la régissent. La nomination de Sory Camara à la tête de la préfecture de Yomou n’est pas un fait du hasard, c’est parti de son humilité, et de sa patience. Il a assumé les fonctions intérimaires pendant plus de 8 mois avant la nomination du Colonel Issa Camara après la mort de Moustapha Flomo Condé, et il n’avait jamais demandé qu’il soit préfet, après la mort d’Issa. Il a continué dans ses fonctions intérimaires et voilà aujourd’hui il est nommé comme préfet de Yomou, deux mois après la mort d’Issa. C’est pour vous dire que la patience c’est le chemin d’or, mais je le dis aujourd’hui, qu’une grande et noble mission l’attend dans ses fonctions. J’invite ses collaborateurs à l’accompagner dans ses projets de développement ; à lui seul il n’arrivera pas » dira en substance Jean Smith Sandy Directeur de cabinet du gouvernorat de N’Zérékoré.

Très ému, Sory Camara, nouveau préfet de Yomou dira que le destin est têtu. « Je dis merci d’abord à Dieu et au Président de la République d’avoir porté sa confiance sur ma modeste personne pour la commande de la préfecture de Yomou. J’ai commencé en tant que sous-préfet et je suis venu à Yomou comme secrétaire général des collectivités décentralisées et me voilà préfet aujourd’hui de Yomou. Le destin me suivait depuis quand j’étais à Macenta. Ce destin me suivait mais puisqu’il est inévitable, il m’a rencontré aujourd’hui. Je demande à la population de Yomou de m’aider en me facilitant la tâche, en se donnant la main pour le progrès de Yomou. Sans la paix, qu’elle qu’en soit la force on ne pourra pas aboutir. Mais je dirai à la population de Yomou que je me battrai auprès du Président de la République et auprès des institutions pour le bitumage de la route Yomou-N’Zérékoré de 63 km de longueur et qui est la préoccupation majeure de la population. Je me mettrai à la tâche pour le développement de la préfecture et je ferai tout pour l’accomplissement de ma mission ici à Yomou. Je suis là il y a plus de 3 ans, je pense qu’avec vous, j’irai au bout et c’est Yomou qui gagnera », conclut-il.

EdyFanta Loua, correspondant à Yomou