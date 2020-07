Yomou : les résultats des 50 admis au sein des forces armées guinéennes enfin publiés

Ce matin les résultats des candidats sélectionnés au sein des forces armées guinéennes pour l’année 2020 ont été affichés à la maison des jeunes de Yomou. Depuis plus de 12 mois, le concours de recrutement dans l’armée a été lancé. La préfecture de Yomou avait 1150 candidats dont 205 ont été présélectionnés par la commission d’organisation de recrutement au niveau de cette préfecture.

Pour rappel, au mois de févier passé, une équipe nationale de recrutement est passée à Yomou pour soumettre au test physique, intellectuel et sanitaire aux 205 candidats présélectionnés dont 80 ont été retenus par cette commission nationale. Ce matin, la liste des retenus pour le recrutement au sein des forces armées guinéennes a été affichée ici à Yomou. Sur les 80 présélectionnés par l’équipe nationale, 50 ont été retenus définitivement et se rendrons directement au centre de formation de Labé.

Les jeunes admis au concours de recrutement des forces armées guinéennes étaient dans une immense joie ce matin tandis que les non retenus se plaignent de la commission d’organisation et s’insurgent contre la validité des résultats. Ils accusent les membres de cette commission de faire passer leurs enfants et ceux des riches ; au détriment des enfants des pauvres. Selon eux, c’est de la pire corruption de la part des organisateurs de ce recrutement.

Michel Anas, Yomou