Younousssa Tounkara démissionne des NFD de Mouctar Diallo (copie)

Younoussa Tounkara, jusque là secrétaire à l’organisation des Nouvelles forces démocratiques (NFD) du ministre de la Jeunesse Mouctar Diallo a claqué vendredi la porte du parti. Dans sa lettre de démission dont Mediaguinee détient copie, Younoussa déplore le manque de débats dans le parti.

» (…) En venant adhérer au parti Nouvelles Forces Démocratiques (NFD) il y a plus de deux (2) ans, je croyais naïvement, comme le nom du parti l’indique, que j’allais profiter de votre expérience démocratique et que je me sentirais dans une famille avec une certaine maturité démocratique. Erreur. Mes espoirs se sont effondrés comme un château de sable dans un désert. Je me suis retrouvé dans une entreprise d’amis, avec le culte de la personnalité comme première vertu. Je me suis retrouvé dans un parti où on ignore complètement les principes de la démocratie et où la logique de fonctionnement est plutôt : « Le peuple ne connaissant pas de valeurs, on fait ce qui nous arrange. Car de toutes les façons, le peuple ne reconnaîtra point le combat d’un leader ». Au sein du parti, point de débat, encore moins de contradiction. Le président réfléchit, les autres exécutent, telle est la philosophie qu’il m’a été donné de découvrir au sein des NFD. (…) », accuse-t-il.

Mediaguinee