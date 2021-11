Youssouf Boundou Sylla prend fonction : ‘’nous sommes résolus à relever les défis les plus importants’’

Nommé le 25 novembre dernier par le président de la transition, le nouveau secrétaire général du département en charge de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, Youssouf Boundou Sylla, a été installé officiellement dans ses fonctions dans l’après-midi de ce vendredi.

Dans son allocution de circonstance devant plusieurs responsables et cadres dudit département, le secrétaire général sortant, Michel Koïvogui a remercié ses collaborateurs avant d’adresser ses vives félicitations à son successeur.

« Je vous remercie pour plusieurs raisons. Il y a eu de la loyauté, de la sincérité et de l’accompagnement. Ça, ce n’est pas vain. Je vous invite au même accompagnement pour mon frère Sylla qui, désormais prend ma place. Je suis très ravi. Je félicite monsieur le ministre qui, en quelques jours de collaboration nous a tous pris comme des frères. Il nous a tous pris comme de bons collaborateurs et avec lequel j’avoue qu’on a déjà posé quelques jalons. Je le félicite pour son ouverture d’esprit, de cœur et de main. Je vous invite vous les collaborateurs à accompagner tous les deux afin que notre département puisse encore une fois de plus émerger », a-t-il laissé entendre.

Pour sa part, le secrétaire général entrant a tout d’abord rendu grâce à Dieu, à ses parents qui, selon lui, ont consenti d’énormes sacrifices dans son éducation pour faire de lui ce qu’il est devenu aujourd’hui.

« Je voudrais remercier sincèrement Monsieur le Président de la Transition, le Chef de l’Etat, le Colonel Mamadi Doumbouya d’avoir placé sa confiance en ma modeste personne. Je mesure à sa juste valeur la confiance que Monsieur le Président de la République a bien voulu placer en ma modeste personne en me nommant à ce poste. En effet, depuis le 5 septembre 2021, date de prise effective de pouvoir par le CNRD, la Guinée vit au rythme d’une transition inclusive et apaisée. En ce qui me concerne, je m’engage ici et maintenant à œuvrer sous l’autorité de Monsieur le Président de la République, du Premier Ministre Chef du gouvernement, de mon ministre et de l’ensemble de mes collaborateurs directs et indirects au rayonnement de l’enseignement technique et de la formation professionnelle dans notre pays », a-t-il précisé.

Plus loin, il a tenu à mentionner : « Compte tenu des ambitions de notre pays de devenir une nation exemplaire dans la sous-région et dans le monde, il nous faut qualifier et valoriser l’enseignement technique et professionnel dont l’importance n’est plus à démontrer pour la lutte contre le chômage, la construction et le développement socio économique de notre pays. Nous sommes donc résolus à relever les défis les plus importants dans ce domaine pour répondre aux attentes des autorités et la population. Les priorités ont été déjà déclinées par Monsieur le ministre de l’enseignement technique dès le jour de sa prise de fonction. Je m’investirai activement dans l’accomplissement de celles-ci conformément à la lettre de mission du Premier ministre, la vision du CNRD et celle du président de la République… »

Pour finir, le nouveau secrétaire général a tendu la main à ses nouveau collaborateurs en ces termes : « je ne saurais terminer cette allocution sans tendre la main à tout un chacun au sein de ce département. C’est une main tendue pour une collaboration franche, sincère et loyale, condition sine qua non pour la réussite du travail d’équipe, emprunt du professionnalisme et surtout du patriotisme pour relever les défis de la transition dans le secteur de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. »

Mamadou Yaya Barry