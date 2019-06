Yvonne Coumbassa en route pour Genève : ‘’le passeport de service a été refusé à tous les membres de l’USTG, pas seulement Aboubacar Soumah’’

La trésorière de l’Union syndicale des travailleurs de Guinée (USTG) de Mamou Yvonne Coumbassa a pris le contre-pied de la déclaration de Mohamed Bangoura qui a confié à Mediaguinee que le gouvernement a refusé un passeport de service à Aboubacar Soumah devant se rendre en Suisse pour la 108è conférence internationale du Travail.

Selon madame Coumbassa, prête à rejoindre ses camarades en Suisse, le passeport de service a été refusé à tous les membres de l’Union syndicale des travailleurs de Guinée (USTG).

»Le passeport de service a été refusé à tous les membres de l’USTG pas seulement Aboubacar Soumah. Tous ceux qui se présentent au nom de l’USTG, l’Etat a dit : Non, on ne vous donne aucun passeport de service parce qu’il y a un peu de bisbilles entre vous. L’État s’est retiré et a donné les passeports de service aux camarades de la CNTG. Nous voyageons avec nos passeports ordinaires ; l’Etat n’a pas donné un ordre de mission aux syndicalistes de l’USTG. On cherche le visa nous-mêmes et avec nos partenaires de l’autre côté, on demande une lettre d’invitation pour pouvoir venir assister. Personne n’a reçu de passeport de service. Moi, je voyage avec mon passeport ordinaire », révèle Yvonne.

Ils sont partis en tant que guinéen à Genève, pas pour représenter une centrale syndicale. Parlons de la Guinée pas un individu. Abdoulaye Sow représente les travailleurs, Aboubacar Soumah représente les travailleurs, les autres camarades qui sont là-bas représentent les travailleurs guinéens », dit-elle.

Mohamed Cissé